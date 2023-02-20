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05:32, 20 февраля 2023Мир

КНДР подтвердила пуск двух ракет в сторону Японского моря

КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой РСЗО в сторону Японского моря

Фото: Micha Brändli / Unsplash

КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Отмечается, что снаряды пролетели 395 и 337 километров соответственно. По данным агентства, учения подразделения реактивных систем залпового огня при частях дальнобойной артиллерии западного фронта Северной Кореи прошли в понедельник, 20 февраля, в 7:00 по местному времени (01:00 по московскому) в ответ на учения ВВС Южной Кореи и США днем ранее.

20 февраля береговая охрана Японии выпустила оповещение о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Ракеты пролетели 350 и 400 километров при высоте полета в 50 и 100 километров соответственно.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» в субботу, 18 февраля.

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Марина Совина
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