Reuters: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Reuters.

По данным южнокорейских военных, ракета уже упала в море.

В свою очередь, береговая охрана Японии выпустила оповещение о возможном запуске еще двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи, отмечает агентство.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» в субботу, 18 февраля. После запуска ракеты Воздушные Силы самообороны Японии провели совместные учения с США в воздушном пространстве над Японским морем.