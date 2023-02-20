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01:31, 20 февраля 2023Мир

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Reuters: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Reuters.

По данным южнокорейских военных, ракета уже упала в море.

В свою очередь, береговая охрана Японии выпустила оповещение о возможном запуске еще двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи, отмечает агентство.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» в субботу, 18 февраля. После запуска ракеты Воздушные Силы самообороны Японии провели совместные учения с США в воздушном пространстве над Японским морем.

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Марина Совина
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