Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15»

Военные Северной Кореи запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15» в субботу, 18 февраля. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5 768 метров. Время полета составило 4,015 секунды. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

Ранее в Пхеньяне на параде в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии было продемонстрировано самое большое в истории страны количество ядерных ракет. В частности, были показаны межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем.