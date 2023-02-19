Япония и США провели совместные учения после ракетного пуска КНДР

Япония и США провели учения, задействовав истребители F-15 и F-16

Воздушные Силы самообороны Японии провели совместные учения с США после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщило японское ведомство в Twitter.

Япония задействовала истребители F-15, а Пентагон — истребители F-16 и стратегические бомбардировщики В-1В. Учения прошли в воздушном пространстве над Японским морем.

«Воздушные Силы самообороны и Военно-воздушные силы США продолжат взаимодействие в мирное время и будут поддерживать готовность реагирования на любую ситуацию», — сказано в сообщении.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Ракета точно попала в заданный район в Японском море.