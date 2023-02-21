Минобороны опровергло сообщения о блокировании поставок боеприпасов штурмотрядам

Минобороны РФ опровергло информацию о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам

Министерство обороны России в своем Telegram-канале прокомментировало появившиеся заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовск (украинское название — Бахмут).

В сообщении ведомства говорится, что командование объединенной группировки войск в рамках СВО уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмподразделений. «Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — пояснили в Минобороны.

Также уточняется, что с 18 по 20 февраля добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 980 боеприпасов для танков и 10171 — для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов. Все заявки на поставки вооружений выполняются в кратчайшие сроки. «Так было и так будет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ предпринимают попытки частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска.