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16:12, 21 февраля 2023Культура

Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

У Джуда Лоу родился седьмой ребенок

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

50-летний британский актер театра и кино Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз. Об этом сообщает The Sun.

Папарацци сфотографировали артиста и его супругу Филиппу Коэн в лондонском аэропорту. На кадрах пара появилась с двумя колясками, в одной из которых был новорожденный ребенок, а во второй — ребенок, родившийся у Лоу в 2020 году. Имена и пол двух детей актер и его жена предпочли не раскрывать.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн женились в 2019 году после четырехлетних отношений. Первая супруга артиста Сэди Фрост, в браке с которой он состоял с 1997 по 2003 год, родила ему двоих сыновей и дочь. Актер также воспитывает двоих детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.

Ранее стало известно, что у американских актеров 35-летней Блейк Лайвли и 45-летнего Райана Рейнольдса родился четвертый ребенок.

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Анастасия Астахова
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