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13:26, 13 февраля 2023Культура

Блейк Лайвли родила четвертого ребенка

У Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родился четвертый ребенок

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У американских актеров 35-летней Блейк Лайвли и 45-летнего Райана Рейнольдса родился четвертый ребенок. Об этом сообщает Page Six.

Звезда «Сплетницы» опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала без округлившегося живота, после чего источники, приближенные к паре, подтвердили изданию новость о пополнении в семье артистов. Пол родившегося ребенка и его имя актеры предпочли не раскрывать.

Пара уже воспитывает троих общих дочерей: семилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти. О том, что у Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родится четвертый ребенок, стало известно в сентябре прошлого года.

Ранее представитель барбадосской певицы Рианны подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком.

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Анастасия Астахова
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