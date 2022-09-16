Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз

У актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родится четвертый ребенок

У американских актеров, супругов Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родится четвертый ребенок. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 15 сентября, в Нью-Йорке состоялся саммит Forbes Women in Power Summit, на котором появились голливудские звезды, в том числе и супруга Рейнольдса. На красную дорожку Блейк Лайвли вышла в укороченном платье с заметно округлившимся животом, тем самым подтвердив, что она беременна четвертым ребенком. Подробности своего положения, а также пол будущего ребенка звезда «Сплетницы» предпочла не раскрывать.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились в 2010 году на съемках фильма «Зеленый фонарь» и вступили в отношения спустя год. В 2014-м у артистов родилась дочь Джеймс, а через два года вторая дочь — Инес. В 2019 году у пары родился третий ребенок — девочка, которую актеры назвали Бетти.

В начале сентября стало известно, что 58-летний американский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз.