Омбудсмен ЛНР Сердюкова: «слепое» мировое сообщество не замечало геноцид в Донбассе

События прошедшего года обозначили проблему многолетнего геноцида жителей Донбасса киевскими властями, заявила омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, «слепое» мировое сообщество много лет не замечало нарушения прав человека в Донбассе. Уполномоченный по правам человека уточнила, что на протяжении восьми лет из-за вооруженного конфликта, инициатором которого стал Киев, здесь гибли люди, страдала инфраструктура, гражданское население получало травмы, теряло дома, квартиры, своих родных. «И все это на международной арене не воспринималось как украинская агрессия», — подчеркнула Сердюкова.

Она рассказала, что только после признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Россией жестокая политика Киева по отношению к этим регионам стала очевидным фактом. «Даже "слепое" и "глухонемое" мировое сообщество, в том числе в лице правозащитных институтов, все-таки увидели, что народ гибнет и что разрушения есть», — подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны и международные правозащитные организации не могут не знать, что украинские войска обстреливают жилые кварталы Донбасса. Он отметил, что «все молчат, будто ничего не происходит».