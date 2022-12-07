Путин заявил об осведомленности Запада об обстреле ВСУ жилых кварталов Донбасса

Путин заявил, что Запад не может не знать про обстрелы ВСУ жилых кварталов Донбасса

Западные страны и международные правозащитные организации не могут не знать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам. Не может об этом никто не знать. Все молчат. Как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно», — сказал глава государства.

Он отметил, что для тех организаций, которые должны следить за правами человека, люди не имеют вообще никакого значения. Кроме того, Путин пояснил, что Россию на Западе считают страной второго сорта.

«Ну, будем исходить из того, что есть. С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы», — заключил президент.

Ранее Владимир Птуин заявил, что нельзя забывать об увековечивании памяти жертв политических репрессий. По его словам, Россия объективно оценивает то, что было в ее истории.