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17:04, 7 декабря 2022Россия

Путин призвал не забывать о жертвах политических репрессий

Путин призвал не забывать об увековечивании памяти жертв политических репрессий

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Нельзя забывать об увековечивании памяти жертв политических репрессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

«Ничего нельзя замалчивать. Ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще, особенно сегодня в частности», — сказал глава государства.

По его словам, Россия объективно оценивает то, что было в ее истории.

В 2020 году Путин написал статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest. В ней он в том числе рассказал о роли Иосифа Сталина в истории Советского Союза. «Мы помним преступления, совершенные режимом против собственного народа, и ужасы репрессий. Есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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