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16:14, 21 февраля 2023Путешествия

Крупнейшая авиакомпания Европы отменит тысячи рейсов из-за нехватки сотрудников

WirtshaftsWoche: Lufthansa отменит 34 тысячи рейсов летом из-за нехватки сотрудников

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallokpress.com

Германская авиакомпания Lufthansa планирует отменить 34 тысячи рейсов в летнем расписании 2023 года из-за острой нехватки сотрудников. Об этом пишет немецкая деловая газета WirtshaftsWoche.

Отмечается, что в основном такое решение затронет аэропорты Франкфурта и Мюнхена. При этом в крупнейшей авиакомпании Европы не исключают, что ситуация с дефицитом работников может повлиять и на большее количество воздушных гаваней и рейсов.

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Более того, по данным издания, отмена полетов коснется не только саму Lufthansa, но и ее «дочек» — Eurowings и Swiss. Представители перевозчиков обещали в ближайшее время связаться с пассажирами отмененных рейсов.

Ранее сообщалось, что в работе IT-системы Lufthansa произошел масштабный сбой. Это привело к массовым задержкам и отменам полетов по всему миру. В результате сбоя были затронуты все рейсы европейского перевозчика.

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Фариза Бацазова
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