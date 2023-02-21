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04:00, 21 февраля 2023Среда обитания

Определен главный враг лесов Амазонки

The Guardian: фермеры сильнее разрушают леса Амазонки в Колумбии, чем наркобизнес

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Гораздо более ощутимый урон лесам Амазонки в Колумбии наносят фермеры, а не наркобизнес, как считалось ранее. Главного «врага» джунглей в латиноамериканской стране определили ученые колумбийского Университета Толимы и Университета штата Орегон в США в совместном исследовании, сообщает The Guardian.

Специалисты сравнили масштабы вырубки лесов под разведение крупного рогатого скота и под выращивание коки — растения, из которого получают кокаин. Ученые выяснили, что только в 2018 году количество снесенного ради коки леса составило одну шестидесятую от площади уничтоженных джунглей для создания ферм.

Таким образом, результаты исследования опровергают позицию властей Колумбии, которые в течение многих лет называют наркобизнес главным врагом лесов Амазонки. «Мы хотим, наконец, искоренить этот нарратив, что кока является движущей силой вырубки лесов», — заявил руководитель исследования Пабло Мурильо-Сандовал.

Леса Амазонки разрушаются не только от вырубки для нужд людей, но и от пожаров. Летом 2022 года в джунглях на территории Бразилии зафиксировали крупнейшие возгорания за последнее десятилетие. Национальное космическое агентство INPE зарегистрировало 31,5 тысячи оповещений о пожарах в августе — это превысило показатели всех предыдущих последних месяцев лета до августа 2010 года, когда было зарегистрировано более 45 тысяч оповещений.

Нина Ташевская
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