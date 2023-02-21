Момент убийства главы лиги NFC по грэпплингу и ММА Марданова показали на видео

Нападение двух мужчин на главу лиги NFC по грэпплингу Видиди Марданова показали на видео

Момент убийства в Дербенте президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова показали на видео. Ролик во вторник, 21 февраля, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что на жертву преступления напали двое мужчин. В ходе схватки он получил удар и оказался на земле. Возможно, в этот момент и произошел роковой выстрел. После того, как Марданов оказался на земле один из нападавших приблизился к нему и осмотрел жертву, после чего скрылся с места преступления.

Ранее 21 февраля стало известно, что в Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова. Утром потерпевший вышел из дома на улице Гагарина для разговора с неизвестными. Злоумышленники напали на чемпиона мира и выстрелили в него.