В ЛНР рассказали о надеждах солдат ВСУ на открытие второго фронта против России

Офицер ЛНР Марочко заявил, что солдаты ВСУ надеются на открытие второго фронта против РФ

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют слухи об открытии второго фронта против России для поднятия боевого духа личного состава, заявил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, поводом для подобных обсуждений послужил визит президента США Джо Байдена в Киев. «Также на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели должно произойти что-то серьезное», — написал Марочко.

Ранее он рассказал, что ВСУ предпринимают попытки частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска (украинское название — Бахмут). Марочко уточнил, что на участок фронта между Артемовском и Часов Яром прибывают военнослужащие украинских националистических формирований.