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10:03, 21 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о надеждах солдат ВСУ на открытие второго фронта против России

Офицер ЛНР Марочко заявил, что солдаты ВСУ надеются на открытие второго фронта против РФ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют слухи об открытии второго фронта против России для поднятия боевого духа личного состава, заявил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, поводом для подобных обсуждений послужил визит президента США Джо Байдена в Киев. «Также на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели должно произойти что-то серьезное», — написал Марочко.

Ранее он рассказал, что ВСУ предпринимают попытки частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска (украинское название — Бахмут). Марочко уточнил, что на участок фронта между Артемовском и Часов Яром прибывают военнослужащие украинских националистических формирований.

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Алевтина Запольская
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