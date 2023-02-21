В ЛНР рассказали о надеждах солдат ВСУ на открытие второго фронта против России
Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют слухи об открытии второго фронта против России для поднятия боевого духа личного состава, заявил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По его словам, поводом для подобных обсуждений послужил визит президента США Джо Байдена в Киев. «Также на уровне слухов ходит новость о том, что к концу этой недели должно произойти что-то серьезное», — написал Марочко.
Ранее он рассказал, что ВСУ предпринимают попытки частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска (украинское название — Бахмут). Марочко уточнил, что на участок фронта между Артемовском и Часов Яром прибывают военнослужащие украинских националистических формирований.