«Ъ»: санкции снизили экспорт российской мебели в Европу на 39%

Санкции резко снизили экспорт российской мебели в Европу — по итогам 2022 года он упал на 39 процентов, до 29,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР). В результате отечественные производители потеряли около 18 миллиардов рублей. Примерно на ту же долю сократился и импорт мебели в Россию.

В 2021 году страна вывозила за рубеж около 16 процентов всей произведенной мебели, но в прошлом году эта доля упала вдвое. Сильное влияние на обрушение экспорта оказал уход шведской IKEA — значительная часть производимой в России продукции шла на экспорт. По словам председателя совета директоров группы компаний Ingka, в которую входит IKEA, в РФ Патрика Энтони, в 2019 году на компанию приходилась примерно четверть общего экспорта российской мебели.

Однако главной причиной спада поставок в АМДПР все же считают потерю российскими производителями европейских рынков из-за санкций. Компенсировать ее за счет переориентации экспорта в страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие) не удалось.

Общий импорт мебели, по данным АМДПР, в 2022 году упал на 44 процента, до 103,4 миллиарда рублей. Хотя Россия не вводила ответных санкций, доля европейской продукции в нем составила всего 30 процентов против 50 годом ранее. Государства, поддержавшие антироссийские санкции, завезли в РФ мебели на 30 миллиардов рублей. Основными поставщиками были Италия, Германия, Испания и Румыния. Эксперты связывают снижение с подорожанием логистики и валютными колебаниями во втором квартале прошлого года.

16 февраля в Минпромторге сообщили, что власти одобрили сделку по продаже трех заводов IKEA в России отечественным производителям мебели. Покупателями заводов стали изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс».

