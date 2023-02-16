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02:06, 16 февраля 2023Бизнес

Правительство одобрило продажу заводов IKEA в России

«Известия»: в правительстве одобрили сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

В правительстве России одобрили сделку по продаже трех заводов компании IKEA, расположенных на территории страны. Их выкупят два крупных отечественных производителя мебели. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова приводят «Известия».

Сообщается, что покупателями заводов стали изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Етухов отметил, что считает важным дальнейшее развитие производств и сохранение рабочих мест. Он отметил, что российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма не раскрывается.

Ранее был назван самый популярный у россиян товар из ассортимента ушедшей IKEA. Выяснилось, что по числу заказов на «Яндекс Маркете» лидирует посуда.

15 июня 2022 года IKEA объявила о своем уходе из России. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Отечественные мебельные производители, создававшие товары для IKEA, начали самостоятельно продавать сделанную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции.

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Екатерина Подвигина
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