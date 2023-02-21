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05:24, 21 февраля 2023Россия

В России появится новый сигнал светофора

ГК «Автодом»: с 1 марта в России появится сигнал светофора о наличии перехода за поворотом

Фото: Unsplash

Специалисты из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» заявили, что с 1 марта в России появится новый сигнал светофора. Стрелка белого цвета с изображением пешехода укажет, что за поворотом по направлению движения есть пешеходный переход, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что сигнал уже работал в ряде российских регионов как эксперимент и снизил опасность аварий. Теперь его будут использовать в стране повсеместно. Новая белая стрелка не изменит правила движения, а даст водителям дополнительные данные, чтобы уменьшить число аварий с участием пешеходов.

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