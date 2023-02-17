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08:25, 17 февраля 2023Россия

Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

Юрист Кудерко заявила, что штраф за проезд на желтый сигнал светофора составит ₽1000

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила водителей о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора.

По словам Кудерко, суды стали формировать практику недопустимости движения на желтый свет и приравнивать его к проезду на запрещающий «красный». Однако, согласно ПДД, есть две разновидности желтого сигнала светофора — запрещающий и предупреждающий.

Штраф за нарушение составит одну тысячу рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года, уже пять тысяч рублей. Помимо этого, на повторное нарушение не распространяется скидка 50 процентов, заявила юрист.

Ранее российских водителей предупредили о новых дорожных знаках, которые вводятся с 1 марта 2023 года и включены в новую редакцию Правил дорожного движения (ПДД).

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Юлия Мискевич
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