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02:38, 3 января 2023Россия

Российских водителей предупредили о новых дорожных знаках

Юрист Редин: с 1 марта 2023 года вводятся дорожные знаки для электросамокатов и парковки

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Российских водителей предупредили о новых дорожных знаках, которые вводятся с 1 марта 2023 года и включены в новую редакцию Правил Дорожного Движения (ПДД). Изменения в интервью агентству «Прайм» перечислил управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.

По его словам, новые знаки упорядочивают движение автобусов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также парковку.

В частности, вводится знак «Движение автобусов запрещено» — в виде красного круга с изображенным внутри автобусом. При этом его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов.

Добавляется также знак, запрещающий передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов.

Вводится и дополнительная табличка «Вид транспортного средства». Она будет выполнена в форме белого прямоугольника с человеком на соответствующем транспорте. Если она размещена под каким-либо знаком, то его действие распространяется на лиц, использующих СИМ.

Кроме того, появятся знаки, указывающие на место зарядки электротранспорта — белый прямоугольник с вилкой электроприбора внутри.

Скорректированы и правила применения знаков, разрешающих парковку только по четным или нечетным дням. Теперь допускается размещать машины по обе стороны с 21 до 24 часов с целью перестановки транспорта с одной стороны на другую.

В октябре правительство внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час. Движение этих средств теперь регулируется специальными дорожными знаками. Пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом.

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Марина Совина
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