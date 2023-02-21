Путин назвал издевательства над детьми и педофилию нормой для Запада

Президент Путин заявил, что издевательства над детьми и педофилия — норма для Запада

Издевательства над детьми и педофилия — норма для Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, западные священники дошли до того, что благословляют однополые браки.

«Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни», — обратился к слушателям президент.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.