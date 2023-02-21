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21:38, 21 февраля 2023Силовые структуры

Третьяковская галерея прокомментировала сообщения о задержанном сотруднике

Третьяковка: задержанный по подозрению в подготовке теракта не является работником филиала

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Третьяковская галерея опровергла сообщения о задержанном по подозрению в подготовке теракта работнике. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Распространяемая многими Telegram-каналами информация, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствует действительности», — заявили в галерее.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Калининграде задержали сотрудника Третьяковской галереи, собиравшего взрывное устройство. Задержанный выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине и придерживался проукраинских взглядов. Ранее мужчина был пять раз судим по статьям о разбое, краже, мошенничестве и причинении легкого вреда здоровью.

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Марина Совина
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