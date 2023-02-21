Судимого сотрудника Третьяковской галереи задержали за сбор взрывного устройства

В Калининграде задержали сотрудника Третьяковской галереи, собиравшего взрывное устройство

В Калининграде задержали 32-летнего сотрудника Третьяковской галереи, собравшего на съемной квартире взрывное устройство. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, мужчина готовил теракт. Несколько недель назад он арендовал квартиру, где из минометной мины и фаустпатрона периода Великой Отечественной войны сделал взрывное устройство.

Задержанный выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине и придерживался проукраинских взглядов. Ранее мужчина был пять раз судим по статьям о разбое, краже, мошенничестве и причинении легкого вреда здоровью. В калининградском филиале Третьяковской галереи он работал с радиоаппаратурой.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд дал петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, 5,5 года колонии.