Собиравшемуся воевать на стороне Украины россиянину дали 5,5 года колонии

В Крыму суд дал петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, 5,5 года колонии

Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга к 5,5 года колонии строгого режима. Мужчина собирался воевать на Украине против Вооруженных сил России. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 30 и статье 275 («Приготовление к совершению госизмены») УК РФ.

Следствие и суд установили, что мужчина планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях. Инструкцию о том, как добраться к месту дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обращаться со стрелковым вооружением, фигурант получил в интернете от представителей добровольческого воинского подразделения, которые занимались вербовкой россиян. Однако в Симферополе фигуранта задержали сотрудники УФСБ. Суд также назначил ему принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что в Белгороде суд приговорил к трем годам колонии салехардца, собиравшегося воевать за Украину.