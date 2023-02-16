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17:16, 16 февраля 2023Силовые структуры

Собиравшийся воевать за Украину россиянин получил три года колонии

В Белгороде суд приговорил к 3 годам колонии салехардца, собиравшегося воевать за Украину

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

В Белгороде суд приговорил к трем годам колонии общего режима 22-летнего уроженца Салехарда, который собирался воевать на стороне Украины. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 208 («Приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ») УК РФ. Следствие и суд установили, что фигурант пытался через Белгород выехать на территорию Украины, чтобы войти в состав украинской армии.

На допросе задержанный заявил, что хотел таким образом решить свои материальные проблемы, а также финансово помочь в восстановлении украинской инфраструктуры. Свою вину молодой человек признал.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене.

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Илона Палей
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