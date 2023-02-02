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15:54, 2 февраля 2023Силовые структуры

В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене

В Москве суд арестовал россиянина Пешкова по делу о госизмене, материалы засекречены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения гражданину России по фамилии Пешков, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый арестован по ходатайству следователя ФСБ. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»).

Материалы дела имеют гриф «Совершенно секретно», в связи с чем не раскрывается фабула обвинения.

12 января сообщалось о задержании жителя Твери, который собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против российских военных. 40-летний россиянин по указанию украинского куратора приобрел обмундирование, медицинские средства и экипировку, а также изучил маршрут выезда на территорию Украины.

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Любовь Ширижик
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