Определены города России с сильно подорожавшей арендой жилья

«Авито Недвижимость»: сильнее всего аренда жилья подорожала в Ростове-на-Дону

Сильнее всего за год аренда однокомнатных квартир подорожала в Ростове-на-Дону — в среднем на 33 процента, до 20 тысяч рублей в месяц. Города России с самым заметным ростом цен на съемное жилье определили аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты изучили стоимость аренды «однушек» в крупных города России в период с 1 января по 15 марта в 2022 и 2023-м годах. Второе место по росту показателя занял Воронеж — там квартиры подорожали в среднем на 25 процентов, до 15 тысяч рублей в месяц. Третье место поделили Волгоград и Челябинск с повышением цен на 16,7 процента, до 14 тысяч рублей в месяц.

При этом подешевели квартиры для аренды только в столицах: в Москве цены на съемные однушки опустились за год на 9,1 процента, до 39 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 7,4 процента, до 25 тысяч рублей в месяц.

В целом по России средние арендные ставки за год снизились на 17,6 процента, а спрос на съемное жилье в городах-миллионниках вырос на 2,2 процента. Сильнее всего интерес к аренде однокомнатных квартир увеличился в Новосибирске (плюс 24,8 процента), Уфе (плюс 23,8 процента), Ростове-на-Дону (плюс 21,4 процента) и Екатеринбурге (плюс 18 процентов). Снижение числа запросов отметили в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленобласти, Волгограде, Омске и Перми.

Ранее аналитики выяснили, что за 2022 год аренда однокомнатных квартир в России подорожала в среднем на 26 процентов. При этом ни в одном из городов страны не подешевел этот тип объектов. Сильнее всего арендные ставки поднялись в Воронеже и Ставрополе (на 30 процентов), в Иркутске (на 29 процентов) и Краснодаре (на 28,6 процента).