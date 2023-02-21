Врач назвала нежелательные для беременных продукты

Гинеколог Даниелян посоветовала беременным избегать паштетов и созревших мягких сыров

Здоровое питание во время беременности характеризуется достаточной калорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, сообщила акушер-гинеколог, руководитель консультативно-диагностического отделения перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова Депздрава Москвы Лусине Даниелян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала продукты и напитки, которые нежелательно употреблять во время вынашивания ребенка.

По словам специалиста, питание беременной должно отличаться разнообразием. «Зеленые и оранжевые овощи, мясо, рыба, бобовые, орехи, фрукты и продукты из цельного зерна — все вышеперечисленное должно входить в рацион беременной женщины», — уточнила Даниелян.

Каких продуктов и напитков следует избегать

Беременным следует избегать потребления непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц, обратила внимание врач. Дело в том, что эти продукты являются источниками сальмонеллеза и листериоза.

Большое потребление рыбы, богатой метилртутью, например тунца, акулы, рыбы-меч, макрели, может вызвать нарушение развития плода, предупредила гинеколог. Также может оказывать негативное влияние на плод избыточное потребление пищи, богатой витамином А: говяжьей, куриной печени и продуктов из нее.

Согласно современным медицинским рекомендациям и результатам клинических исследований, на время беременности вегетарианство увеличивает риск задержки роста плода Лусине Даниелян гинеколог-акушер

Кроме того, врач посоветовала беременным снизить потребление кофеина, так как его большое количество, более двух чашек кофе в сутки, увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей.

Вредные привычки

Накоплено достаточное количество наблюдений о негативном влиянии алкоголя на течение беременности вне зависимости от принимаемой дозы алкоголя — например, алкогольный синдром плода и задержка психомоторного развития, предостерегла гинеколог. «Такие дети беспокойные, их состояние сродни "ломки" у наркомана, отмечают врачи-неонатологи», — уточнила она.

Согласно современным данным, при грудном вскармливании употребление алкоголя тормозит выработку молока, кроме этого, алкоголь проникает в грудное молоко.

«Концентрация алкоголя в грудном молоке сравнима с его концентрацией в плазме крови матери. Однако малыш метаболизирует алкоголь в два раза менее эффективно, чем взрослый. Поэтому даже при употреблении небольшого количества некрепкого алкоголя матерью возможны расстройства поведения ребенка — от сонливости до раздражительности», — поделилась врач.

Курение во время беременности ассоциировано с такими осложнениями, как задержка роста плода, преждевременные роды, предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, преждевременное излитие околоплодных вод, низкая масса тела при рождении, перинатальная смертность.

Дети, рожденные от курящих матерей, имеют повышенный риск заболеваемости бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением. Немалый процент случаев внезапной детской смерти и смертей в детском возрасте может быть ассоциирован с курением матери во время беременности Лусине Даниелян гинеколог-акушер

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