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10:11, 14 февраля 2023Забота о себе

Гинеколог перечислила малоэффективные средства контрацепции

Гинеколог Коренная сравнила календарный метод контрацепции с телеграфом в эпоху смартфонов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Презерватив, календарный метод и подобные методы предохранения в сравнении с современными средствами имеют достаточно низкую контрацептивную эффективность. Хотя барьерные контрацептивы и эффективны для защиты от венерических заболеваний, но в вопросах грамотного планирования семьи они играют второстепенное значение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная.

Использование календарного метода или прерывание полового акта можно сравнить с использованием телеграфа в эпоху планшетов и смартфонов

Вера Кореннаягинеколог

Современные средства

За последние более чем полвека достигнуты огромные успехи в разработке новых контрацептивных средств, поделилась специалист. Так, помимо ставших привычными таблетированных форм, были разработаны контрацептивы в виде инъекций, пластырей, миниатюрных имплантатов и влагалищных гормональных колец.

«В современных контрацептивах содержание гормонов радикально снижено, при этом их эффективность очень высока и достигает 99 процентов. Они обладают хорошим профилем переносимости, а в ряде случаев и дополнительным лечебным влиянием на организм, например, при кровотечениях или тазовой боли», — обратила внимание врач.

Современные методы контрацепции надежны и безопасны, тем не менее они не защищают от инфекций, передаваемых половым путем, в том числе от ВИЧ, вируса папилломы человека и прочих вирусов и бактерий, предупредила Коренная. Для профилактики передачи инфекций она рекомендовала надлежащим образом использовать барьерные методы.

Существует метод двойного предохранения, когда используется и презерватив — для защиты от инфекций, и, например, гормональные таблетированные препараты — для предохранения от нежелательной беременности

Вера Кореннаягинеколог

Индивидуальный подбор

Универсального, подходящего всем метода контрацепции не существует, подчеркнула врач. Поэтому акушер-гинеколог подбирает наиболее подходящий и безопасный вариант для каждой женщины, руководствуясь критериями приемлемости, которые разработаны на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Так, учитываются сопутствующие заболевания, индивидуальные особенности пациентки, личные пожелания и предпочтения.

По словам доктора Коренной, консультация с врачом крайне важна, так как применение комбинированных оральных контрацептивов может повышать риск тромбозов, усиления мигренозных головных болей, снижать эффективность лекарств, которые принимает женщина. «Конкурирующие взаимодействия чаще возникают между контрацептивами и противоэпилептическими препаратами, некоторыми средствами, используемыми для лечения ВИЧ, поэтому назначать себе контрацептивы самостоятельно ни в коем случае нельзя», — уточнила она.

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Екатерина Смирная
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