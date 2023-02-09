Врач назвала способы избавиться от страха перед гинекологом

Гинеколог Есипова призвала женщин думать о здоровье, а не о страхе перед визитом к врачу

Перед визитом к гинекологу нужно думать не о страхе и стыдливости, а о здоровье. Гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог Ольга Есипова назвала способы избавиться от стеснения в беседе с «Лентой.ру».

Есипова отметила, что боязнь посещать гинеколога тянется из прошлого, когда темы интимного воспитания и здоровья были под запретом, а женщины при осмотрах сталкивались с хамским обращением. «Сейчас изменилось все: осмотр стал безболезненным, все инструменты для осмотра выполнены из материалов, учитывающих физиологический комфорт, изменилась врачебная этика. Все изменилось, но опасения все же остались. И от них нужно избавляться, чтобы обратиться к врачу вовремя и выявить заболевание», — призвала гинеколог.

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что к врачу боятся идти многие взрослые женщины, а многие матери не обращаются за помощью, когда у их дочерей появляются проблемы.

Начиная с самого рождения у девочек могут возникать разные жалобы: выделения из половых путей, вплоть до кровянистых, покраснение наружных половых органов, сращение малых и больших половых губ. Самостоятельное лечение ребенка может навредить, обратиться к детскому гинекологу стоит при первых же симптомах Ольга Есипова гинеколог-эндокринолог

Раннее наступление менструации тоже является поводом для обращения к врачу, добавила Есипова. «Часто мамы приводят ко мне на прием подростков для обсуждения правил личной гигиены. Правильная личная гигиена — залог отсутствия заболеваний мочеполовой системы у подростка», — отметила она.

Начавшим половую жизнь девушкам тоже необходимо записаться на прием к гинекологу. По словам Есиповой, часто девушки не владеют полной информацией о контрацепции и передающихся половым путем заболеваниях.

Даже при отсутствии жалоб на здоровье визит к гинекологу должен стать регулярным. Раз в год необходимо проходить осмотр и плановые обследования, во время которых берут мазок на флору, онкоцитологию, исследование на вирус папилломы человека.

«Еще раз повторю: все эти осмотры безболезненны. Проходить их надо обязательно для сохранения здоровья и своевременного выявления заболеваний на ранней стадии», — заключила гинеколог-эндокринолог.

Ранее гинеколог Любовь Ефремова рассказала, как россиянки зрелого возраста могут стать матерями. Она пояснила, что забеременеть можно с помощью замороженных ранее яйцеклеток.