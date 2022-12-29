Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:48, 29 декабря 2022Забота о себе

Россиянкам назвали способ стать матерью даже в зрелом возрасте

Гинеколог Ефремова: стать матерью даже в зрелом возрасте поможет заморозка яйцеклеток

Фото: unsplash

Заморозка яйцеклеток может помочь женщине стать матерью даже в зрелом возрасте и при истощенных яичниках, рассказала россиянкам гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Любовь Ефремова. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы забеременеть.

Репродуктивный потенциал женщины зависит от количества яйцеклеток в яичниках, которое девочке закладывается, когда она сама еще развивается в утробе матери. И, если у мужчин запас половых клеток регулярно возобновляется в течение жизни, то у женщин он только расходуется, пояснила Ефремова.

Девочка рождается с несколькими миллионами яйцеклеток, но с каждым годом их становится меньше. Примерно с 28 лет запас яйцеклеток в яичниках начинает снижаться быстрее. Именно поэтому врачи рекомендуют родить первого ребенка до этого возраста.

с 35лет

процесс сокращения количества яйцеклеток стремительно ускоряется

Ближе к 40 годам вероятность беременности становится очень низкой, и буквально за пару лет вовсе сходит на нет, продолжила гинеколог-репродуктолог.

Сейчас пары образуются позже, и многие о детях задумываются только к 35 годам. К сожалению, женщины забывают, что их репродуктивный биологический возраст остался тем же, что у женщин прежних поколений. Опять же, некоторые смотрят на Джулию Робертс и думают, что родить в 40 с плюсом легко

Любовь Ефремовагинеколог-репродуктолог

Врач отметила, что таким зрелым женщинам, неспособным забеременеть самостоятельно, на помощь приходит ЭКО. Но женщина, желающая стать матерью генетически своего ребенка, должна понимать, что возможности ЭКО в этом плане ограничены. Если запас яичников истощен, врачи могут предложить только ЭКО с донорским материалом, предупредила Ефремова.

Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

«Я бы советовала беременеть и рожать в том возрасте, который предназначен для этого природой. С другой стороны, от реальности не отвернешься, надо делать карьеру, найти подходящего отца для ребенка и так далее. К счастью, медицина не оставляет женщин наедине с проблемой», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

Специально для тех, кто хочет стать матерью в зрелом возрасте, разработаны программы отложенного материнства. Они заключаются в получении, заморозке и криохранении яйцеклеток

Если женщина несколько лет назад заморозила яйцеклетки, то шанс родить собственного ребенка остается даже при полностью истощенных яичниках. Эта же технология используется перед операциями на репродуктивных органах или при лечении рака, подвела итог Филатова.

Ранее гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова оценила народные способы запланировать пол ребенка при зачатии. Она заявила, что любые методы, которые якобы помогут повлиять на пол будущего ребенка, антинаучны и к доказательной медицине не имеют никакого отношения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
Девять человек погибли в двух произошедших одновременно ДТП на российской трассе
Молдавия закрыла границу с Украиной
Серена Уильямс рассказала о жизни после ухода из спорта
Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
Звезды шоу-бизнеса стали поздравлять пассажиров столичного транспорта
Париться в России стало дороже
Россиянкам назвали способ стать матерью даже в зрелом возрасте
Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в Совбезе ООН
Бузова высказалась о вероятности отъезда из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.