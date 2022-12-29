Россиянкам назвали способ стать матерью даже в зрелом возрасте

Гинеколог Ефремова: стать матерью даже в зрелом возрасте поможет заморозка яйцеклеток

Заморозка яйцеклеток может помочь женщине стать матерью даже в зрелом возрасте и при истощенных яичниках, рассказала россиянкам гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Любовь Ефремова. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы забеременеть.

Репродуктивный потенциал женщины зависит от количества яйцеклеток в яичниках, которое девочке закладывается, когда она сама еще развивается в утробе матери. И, если у мужчин запас половых клеток регулярно возобновляется в течение жизни, то у женщин он только расходуется, пояснила Ефремова.

Девочка рождается с несколькими миллионами яйцеклеток, но с каждым годом их становится меньше. Примерно с 28 лет запас яйцеклеток в яичниках начинает снижаться быстрее. Именно поэтому врачи рекомендуют родить первого ребенка до этого возраста.

с 35 лет процесс сокращения количества яйцеклеток стремительно ускоряется

Ближе к 40 годам вероятность беременности становится очень низкой, и буквально за пару лет вовсе сходит на нет, продолжила гинеколог-репродуктолог.

Сейчас пары образуются позже, и многие о детях задумываются только к 35 годам. К сожалению, женщины забывают, что их репродуктивный биологический возраст остался тем же, что у женщин прежних поколений. Опять же, некоторые смотрят на Джулию Робертс и думают, что родить в 40 с плюсом легко Любовь Ефремова гинеколог-репродуктолог

Врач отметила, что таким зрелым женщинам, неспособным забеременеть самостоятельно, на помощь приходит ЭКО. Но женщина, желающая стать матерью генетически своего ребенка, должна понимать, что возможности ЭКО в этом плане ограничены. Если запас яичников истощен, врачи могут предложить только ЭКО с донорским материалом, предупредила Ефремова.

«Я бы советовала беременеть и рожать в том возрасте, который предназначен для этого природой. С другой стороны, от реальности не отвернешься, надо делать карьеру, найти подходящего отца для ребенка и так далее. К счастью, медицина не оставляет женщин наедине с проблемой», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

Специально для тех, кто хочет стать матерью в зрелом возрасте, разработаны программы отложенного материнства. Они заключаются в получении, заморозке и криохранении яйцеклеток

Если женщина несколько лет назад заморозила яйцеклетки, то шанс родить собственного ребенка остается даже при полностью истощенных яичниках. Эта же технология используется перед операциями на репродуктивных органах или при лечении рака, подвела итог Филатова.

Ранее гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова оценила народные способы запланировать пол ребенка при зачатии. Она заявила, что любые методы, которые якобы помогут повлиять на пол будущего ребенка, антинаучны и к доказательной медицине не имеют никакого отношения.