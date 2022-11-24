Врач оценила народные способы запланировать пол ребенка при зачатии

Гинеколог Меньшикова: никакие народные методы не помогут повлиять на пол ребенка

Запланировать пол будущего ребенка невозможно ни при каких условиях, не будут работать и популярные народные способы, заявила врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова. Она оценила народные советы будущим родителям в беседе с Пятым каналом.

Меньшикова подчеркнула, что любые методы, которые якобы помогут повлиять на пол будущего ребенка, антинаучны и к доказательной медицине не имеют никакого отношения. Бессильны в этом и ставшие популярными магические ритуалы для зачатия мальчика, например секс в валенках или с топором под подушкой.

Также, по словам гинеколога, не зависит пол будущего ребенка от возраста родителей, их питания, поведения или места, где они занимаются сексом. Не стоит надеяться, что вероятность зачать мальчика выше во времена катастроф или мировых потрясений. То, какого пола родится ребенок, зависит только от мужчины и его сперматозоидов.

«У мужчины в эякуляции десятки тысяч сперматозоидов. Примерно половина из них несет Х-хромосомы, и при оплодотворении таким сперматозоидом родится девочка. Вторая половина этих сперматозоидов несет Y-хромосому, при оплодотворении яйцеклетки таким сперматозоидом родится мальчик», — подытожила гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Каплина предупредила об опасном странном ритуале после родов. По ее словам, употребление в пищу плаценты опасно для здоровья.