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13:09, 21 февраля 2023Силовые структуры

Путин предложил декриминализировать нормы УК по экономическим преступлениям

Путин предложил декриминализировать ряд норм УК России по экономическим преступлениям

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил декриминализировать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС.

Стимулировать рост экономики президент страны предложил также за счет декриминализации экономических преступлений. По славам главы государства, необходимо принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, чтобы бизнес действовал в российской юрисдикции.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На нем присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Илона Палей
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