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14:51, 21 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор анонсировал проведение подчищающей иммунизации против кори

Роспотребнадзор проведет подчищающую иммунизацию россиян против кори

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Подчищающая иммунизация россиян против кори начнется в апреле. Соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой подготовлен к подписанию, об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребназдоре.

Анонсированная иммунизация будет проводиться в период с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Она будет касаться населения, а также непривитых трудовых мигрантов, которые не болели корью ранее и не имеют сведений о прививках.

«В части предстоящей иммунизации по кори и другим вирусным заболеваниям регионам совместно с военкоматами поручено обратить внимание на призывников в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

В преддверии длительных праздников территориальным органам поручено усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что наличие иммунитета против кори можно оценить по уровню антител. При этом введение вакцины рекомендуется всем людям в возрасте до 36 лет.

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Варвара Родикова
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