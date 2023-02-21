Роспотребнадзор анонсировал проведение подчищающей иммунизации против кори

Роспотребнадзор проведет подчищающую иммунизацию россиян против кори

Подчищающая иммунизация россиян против кори начнется в апреле. Соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой подготовлен к подписанию, об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребназдоре.

Анонсированная иммунизация будет проводиться в период с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Она будет касаться населения, а также непривитых трудовых мигрантов, которые не болели корью ранее и не имеют сведений о прививках.

«В части предстоящей иммунизации по кори и другим вирусным заболеваниям регионам совместно с военкоматами поручено обратить внимание на призывников в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

В преддверии длительных праздников территориальным органам поручено усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что наличие иммунитета против кори можно оценить по уровню антител. При этом введение вакцины рекомендуется всем людям в возрасте до 36 лет.