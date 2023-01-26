Определенной категории россиян напомнили сделать прививку против кори

В Роспотребнадзоре рассказали, кому и когда обязательно нужно делать прививку от кори

Если человек не помнит, делал ли он прививку против кори, а в медицинской карте нет соответствующей записи, рекомендуется сдать анализ на антитела, который покажет, нужна вакцинация или нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что по уровню антител можно оценить наличие иммунитета против данного заболевания. Если антител нет, нужно сделать прививку. «Это поможет сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких», — отмечают в ведомстве.

При этом введение вакцины рекомендуется всем людям в возрасте до 36 лет. После этого возраста — при высокой вероятности контактов, в первую очередь — медработникам, сотрудникам транспортных и образовательных учреждений. А в возрасте старше 55 лет — только при контактах с больными.

Роспотребнадзор проведет подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Согласно постановлению, региональным властям рекомендовано обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори.

Ранее на Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен». Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, он был выявлен в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации от коронавируса.