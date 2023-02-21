Путин высказался о ходе спецоперации

Путин заявил, что Россия шаг за шагом будет решать стоящие перед ней задачи в ходе СВО

Россия в ходе специальной военной операции будет аккуратно и последовательно решать ее задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства объяснил начало СВО желанием защитить Россию и ликвидировать нацистские угрозы. Путин заявил, что жители республик Донбасса верили и ждали, что Россия придет им на помощь.

По словам президента, Россия делала все, чтобы решить проблемы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) мирным путем.

Ранее Путин заявил, что без начала СВО было невозможно разрешить конфликт на Донбассе. Он объяснил, что Россия долго пыталась договориться после государственного переворота на Украине в 2014 году, но Москву «просто водили за нос, обманывали».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.