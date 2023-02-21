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12:28, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Путин заявил об усилении информационных атак против России

Путин заявил, что против России ведутся все более агрессивные информационные атаки

Фото: Craig Ruttle / AP

Запад осознает, что Россию победить на поле боя невозможно, в связи с чем усиливает информационные атаки, направленные против страны. Об этом в ходе послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, заявил президент Владимир Путин. Трансляция его выступления доступна на Rutube.

«Они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки», — сказал глава государства.

Он отметил, что целью таких информационных атак прежде всего становятся представители молодого поколения. «[Страны Запада] лгут постоянно. Извращают исторические факты. Не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе послания Федеральному собранию также обвинил Запад в развязывании войны на Украине. Он выразил уверенность в том, что Россия пытается остановить этот конфликт.

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Олег Давыдов
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