Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 21 февраля 2023Россия

Путин обвинил Запад в развязывании войны

Президент Путин заявил, что Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить

Фото: Maksim Levin / Reuters

Запад развязал на Украине войну, а Россия пытается ее остановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, что ее остановить», — заявил президент.

Путин напомнил о событиях двадцатого века и сравнил ситуацию прошлого с нынешней. Он заметил, что замысел Запада — направить агрессию на Восток.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о ходе спецоперации
Путин оценил оснащение ядерных сил России
Путин заявил о востребованности участников СВО на гражданке
Путин предложил запустить программу льготной аренды для работников одной сферы
Путин рассказал об экономическом фронте против России
Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции
Путин извинился перед военными
Путин поручил дать всем участникам СВО регулярный отпуск раз в полгода
Путин заявил о попытках Украины получить ядерное оружие
Путин предложил создать госфонд для помощи родным погибших участников СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.