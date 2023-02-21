Путин обвинил Запад в развязывании войны

Президент Путин заявил, что Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить

Запад развязал на Украине войну, а Россия пытается ее остановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, что ее остановить», — заявил президент.

Путин напомнил о событиях двадцатого века и сравнил ситуацию прошлого с нынешней. Он заметил, что замысел Запада — направить агрессию на Восток.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.