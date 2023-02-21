Путин высказался о поддержке культуры в новых регионах

Президент Путин заявил, что развитие культурной сферы в новых регионах станет приоритетом

Развитие культурной сферы в новых регионах России станет одним из приоритетов восстановления мирной жизни. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Власти будут поддерживать все формы творчества. Культура должна не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», — заявил глава государства.

Помимо этого, Путин выступил с призывом улучшить качество образования в школах и вузах для того, чтобы молодое поколение узнавало о стране как можно больше.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал попытку представить русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина французом. Депутат заявил, что с таким же успехом Пушкина можно было бы причислить к монголам или к кому-нибудь еще.

