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13:42, 18 февраля 2023Культура

В России раскритиковали попытку представить Пушкина французом

Депутат Шолохов раскритиковал попытку представить Пушкина французом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал попытку представить русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина французом. Депутат заявил, что с таким же успехом Пушкина можно было бы причислить к монголам или к кому-нибудь еще.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла попытки представить русского поэта французом, назвав происходящее «новой ненормальностью».

По словам дипломата, посольство Франции в Центральной Африканской Республике (ЦАР) решило запустить цикл лекций, который посвящен выдающим деятелям французской культуры. Она подчеркнула, что первое выступление оказалось посвящено Пушкину, которого дипломатическое ведомство представило как «африкано-французского деятеля с русскими корнями».

Если бы это сделали эфиопы, то я бы хоть какую-то логику в этом уловил

Александр Шолоховдепутат Госдумы

«В отношении Франции, за исключением того, что вся российская аристократия того времени прекрасно и даже лучше французов говорила на французском, и Александр Сергеевич в том числе, других каких-то поводов для подобных заявлений я просто не вижу», — заявил Шолохов.

Депутат объяснил, что подобная ситуация — это продолжение той политики, которая направлена на изменение российской истории и пытается свести к нулю достижения России во всех направлениях, начиная от культуры и заканчивая космосом.

«Культура — это очень удобное поле для идеологической борьбы. Поэтому всегда это было, есть и, возможно, будет в еще более острых формах. Россия является не исключением, а примером этого», — добавил он.

Также Шолохов напомнил, что разговор о принадлежности Пушкина совсем неновый и уже обострялся в 90-е годы.

Я прекрасно помню, когда начинали говорить о том, что Пушкин имеет род от араба Петра Великого и к русскому имеет крайне косвенное отношение

Александр Шолоховдепутат Госдумы

«Поэтому в сегодняшнем инциденте ничего нового нет, кроме абсолютной абсурдности применительно к Франции. С тем же успехом Пушкина можно причислять к монголам или к кому-нибудь еще», — подытожил депутат.

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Алена Шевченко
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