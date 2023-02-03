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16:43, 3 февраля 2023Культура

Сайт книжного магазина маркировал Пушкина как иностранного агента

Сайт книжного магазина «Лабиринт» маркировал Пушкина, Толстого и Маршака как иноагентов

Фото: И. Зотин / РИА Новости

Сайт книжного магазина «Лабиринт» маркировал российских писателей Александра Пушкина, Льва Толстого и Самуила Маршака как иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Такая информация появилась на карточках авторов на сайте. Маркировки иноагентов также были замечены на карточках современного писателя Захара Прилепина и иностранных авторов Джулии Дональдсон и Уильяма Паундстоун.

«3 февраля 2023 года вследствие программного сбоя на сайте интернет-магазина "Лабиринт.ру" появилась не соответствующая действительности информация о том, что некоторые авторы, не включенные в Реестр иностранных агентов Министерства юстиции России, являются иноагентами», — сообщили на сайте «Лабиринта». При обновлении страницы сайта маркировки исчезли.

Ранее в издательстве АСТ опровергли информацию о низком спросе на книгу экс-гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «На западном фронте. Бес перемен».

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Анастасия Астахова
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