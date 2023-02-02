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13:49, 2 февраля 2023Культура

В издательстве высказались о проданной 100 раз за два месяца книге Рогозина

В АСТ опровергли низкий спрос на книгу Рогозина «На Западном фронте. Бес перемен»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В издательстве АСТ опровергли информацию о низком спросе на книгу экс-гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «На западном фронте. Бес перемен». Таким образом в пресс-службе отреагировали на распространившиеся в сети данные о том, что книга была продана всего 100 раз за два месяца, пишет Telegram-канал Daily Storm.

Собеседники канала подчеркнули, что на данный момент рано подводить итоги продаж, так как оборачиваемость книжной продукции составляет минимум 30 дней.

«Данные счетчика на сайте одной книготорговой сети нерелевантны общим результатам продаж и не показывают объективную ситуацию как в рамках конкретной сети, насчитывающей 700 офлайн-магазинов, так и в целом в книжной рознице во всех регионах», — сказано в сообщении.

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Представители АСТ также добавили, что первый тираж книги, о которой идет речь, составил 7 тысяч экземпляров, и 80 процентов из них уже отгружены в книжные магазины. В феврале в издательстве рассмотрят вопрос о дополнительном тираже из-за высокого спроса.

1 февраля Telegram-канал Mash писал, что книгу Рогозина продали около 100 раз за два месяца. Утверждалось, что книга показала низкие продажи, несмотря на то, что была представлена в одной из самых крупных книжных сетей страны.

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Варвара Кошечкина
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