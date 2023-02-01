Книгу Рогозина продали около 100 раз за два месяца

Mash: книгу Рогозина «На западном фронте Бес перемен» продали около 100 раз за два месяца

Книгу экс-гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «На западном фронте Бес перемен» продали около 100 раз за два месяца, сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что писательский эксперимент политика провалился. Книга показала низкие продажи, несмотря на то что была представлена в одной из самых крупных книжных сетей страны. Она вышла тиражом 7 тысяч копий, и издательство планирует выпустить еще 7 тысяч.

На сайте «Читай-города» отмечается, что вышедшую в декабре новинку купили больше 50 раз. Журналисты посетили пять книжных магазинов и выяснили, что ни в одном из них люди не интересовались произведением Рогозина.

В январе Дмитрий Рогозин был выписан из госпиталя после операции из-за ранения и заявил, что планирует вернуться на фронт в конце месяца. В настоящее время политик руководит группой военных советников «Царские волки». Он рассказал, что спецотряд продолжает пополняться опытными военными и военно-техническими специалистами.