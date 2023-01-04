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13:35, 4 января 2023Россия

Рогозин назвал сроки возвращения на фронт

RT: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин сообщил, что в середине января вернется на фронт

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выписан из госпиталя после операции из-за ранения и собирается вернуться на фронт в середине января. Такие сроки он назвал в разговоре с Russia Today.

В настоящее время Рогозин руководит группой военных советников «Царские волки». Он рассказал, что спецотряд продолжает пополняться опытными военными и военно-техническими специалистами.

Ранее стало известно, что Рогозин отправил ранивший его осколок от французской артиллерийской установки Caesar, извлеченный хирургами, послу Франции в России Пьеру Леви и попросил передать предмет французскому президенту Эммануэлю Макрону. Бывший глава Роскосмоса подчеркнул, что никто не уйдет от ответственности за совершенные на территории Донбасса преступления.

Вечером 21 декабря Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. Среди пострадавших также были бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.

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Софья Ермакова
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