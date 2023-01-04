Раненный в ДНР Рогозин отправил извлеченный осколок послу Франции в России Пьеру Леви

Раненный в Донецкой народной республике (ДНР) бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил извлеченный хирургами осколок послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сам Рогозин заявил в своем Telegram-канале.

Политик также составил обращение, в котором пообещал, что никто не уйдет от ответственности за совершенные на территории Донбасса преступления. Рогозин отметил, что просит передать осколок президенту Франции.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — попросил Рогозин.

Вечером 21 декабря Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. Среди пострадавших также были бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.

Позже глава «Царских волков» рассказал, что травмы получили в том числе работники гостиницы. Кроме того, в результате атаки ВСУ погибли охранник Хоценко и помощник Рогозина Михаил Бридасов.