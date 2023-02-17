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23:50, 17 февраля 2023Культура

Захарова высмеяла попытки представить Пушкина французом

Захарова высмеяла попытки представить Пушкина французом, назвав их «новой ненормальностью»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла попытки представить русского поэта Александра Пушкина французом, назвав происходящее «новой ненормальностью».

По словам дипломата, посольство Франции в Центральной Африканской Республике (ЦАР) решило запустить цикл лекций, который посвящен выдающим деятелям французской культуры. Она подчеркнула, что первое выступление оказалось посвящено Пушкину, которого дипломатическое ведомство представило как «африкано-французского деятеля с русскими корнями»

«Айвазовский с Куинджи — украинцы, Пушкин — француз — новая ненормальность», — заявила представитель российского МИД.

Ранее стало известно, что сайт книжного магазина «Лабиринт» маркировал русских писателей Александра Пушкина, Льва Толстого, а также Самуила Маршака как иностранных агентов. Такая информация появилась на карточках авторов на сайте.

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Марина Совина
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