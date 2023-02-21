Путин оценил инфляцию в России

Президент Путин объявил о приближении инфляции к целевым 4%

Президент России Владимир Путин оценил уровень инфляции в России и указал, что она приблизится к целевому уровню в 4 процента. Об этом он сказал во время послания к Федеральному собранию, трансляция выступления ведется на сайте «Первого канала».

Говоря о росте цен в России, глава государства напомнил, что в некоторых странах Евросоюза он составляет 17-20 процентов, но не уточнил, о каких странах идет речь.

Ранее во время своего выступления президент объявил, что Запад развернул против России не только военный и информационный, но и экономический фронт. Он добавил, что Запад пытался «смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан». «Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции», — отметил Путин.