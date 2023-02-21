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12:46, 21 февраля 2023Экономика

Путин рассказал об экономическом фронте против России

Президент Путин: Запад развернул против России экономический фронт

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт. Об этом сказал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Он отметил, что Запад ничего не добился. Президент добавил, что Запад пытался «смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан». «Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции», — отметил Путин.

России удалось избежать экономического краха, но страну может ждать отложенный кризис, написал ранее Bloomberg. По оценкам агентства, экономика может потерять около 190 миллиардов долларов к 2026 году.

Со своей стороны Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по российской экономике на 2023 год, предусматривающий снижение ВВП на три процента. Эксперты ЕБРР отмечают, что в прошлом году динамика ВВП России оказалась лучше ожиданий, однако отчасти это связано с высокими ценами на энергоносители, которые смягчили негативное влияние санкций.

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Платон Щукин
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