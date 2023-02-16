Российской экономике предсказали снижение из-за цен на нефть

ЕБРР сохранил прогноз снижения российской экономики на три процента из-за цен на нефть

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по российской экономике на 2023 год, предусматривающий снижение на три процента. Об этом со ссылкой на доклад организации о состоянии экономики в регионе пишет ТАСС.

Эксперты ЕБРР отмечают, что в прошлом году динамика ВВП России оказалась лучше ожиданий, однако отчасти это связано с высокими ценами на энергоносители, которые смягчили негативное влияние санкций. В текущем году, предсказывают они, продажа нефти и газа не сможет принести в российский бюджет такой же объем средств, поэтому новое снижение неизбежно.

Падение российской экономики в 2022 году организация оценивает в 3,5 процента, что хуже предварительных данных Минэкономразвития. По оценке ведомства, снижение составило только 2,5 процента.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 0,3 процента, а падение в 2022 году оценил в 2,2 процента. Улучшение ожиданий в отношении России связано с общей оценкой мировой экономики. В частности, в МВФ ожидают роста ВВП США на 1,4 процента, в то время как большинство других аналитиков не исключают возможность рецессии.

Российские нефтегазовые доходы падают на фоне западных санкций и резкого снижения цен на энергоносители. Так, биржевая стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров, при этом поставки по трубопроводам рухнули более чем в два раза, а российская нефть после введения потолка цен и эмбарго со стороны Евросоюза торгуется значительно дешевле, чем год назад. По оценке Минфина, в период с 15 января по 14 февраля средняя цена барреля главного экспортного сорта Urals составила 50,51 доллара.