МВФ спрогнозировал экономический рост в России в следующие два года

Международный валютный фонд (МВФ) поделился своим прогнозом, согласно которому в следующие два года Россию ожидает экономический рост, сообщает РИА Новости.

Прогнозы фонда относительно спада российской экономики в 2022 году на 3,4 процента не оправдались, достигнув, по его оценкам, всего 2,2 процента. При этом отмечается, что в нынешнем году ожидается «умеренно позитивный рост» на 0,3 процента ВВП, а в 2024 году — на 2,1 процента.

Согласно анализу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году составит 2,9 процента, а в 2024 году — 3,1 процента. Прогнозы по американской экономике ухудшились по сравнению с октябрьскими оценками. В настоящее время ожидается ее рост на 1,4 процента в 2023 году и на один процент в 2024.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин признала, что Россия, оказавшись под жесткими санкциями со стороны Запада, доказала, что способна торговать и процветать без доллара и дружбы с Вашингтоном.